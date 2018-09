Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

9° Cross di Pellegrini per la testa di Fazio, Skorupski devia in angolo.36° De Maio serve Mattiello, tiro potente che passa sotto le gambe di Perotti e finisce in rete: 1-0.42° Calcio d'angolo Roma, Fazio stacca di testa ma Skorupski c'è, sulla respinta ancora Fazio di testa ma il portiere del Bologna blocca.46° Esce male Skorupski su un pallone vagante, la palla finisce tra i piedi di Pellegrini che a porta vuota calcia alto.59° Falcinelli in profondità per Santander che arriva solo davanti ad Olsen e lo gela insaccando alla sua destra.66° Pellegrini ci prova da fuori area, la palla dopo un rimpallo finisce a Dzeko che da pochi passi alza sopra la traversa.72° Dzeko da pochi passi manda alto un pallone che si ritrova casualmente sul ginocchio.78° Perotti innesca inavvertitamente il contropiede di Okwonkwo, il quale arriva al limite e calcia di poco a lato.