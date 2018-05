Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

8° Pellegrini anticipa Matuidi e recupera un pallone in zona offensiva: il centrocampista ex Sassuolo appoggia per Dzeko che rientra sul sinistro e piazza sul secondo palo. Il pallone si spegne abbondantemente alto sopra la traversa.10° Questa volta è Pjanic che perde un pallone pericoloso nella propria metà campo: Nainggolan lo recupera, arriva al limite dell'area e scarica un sinistro verso la porta difesa da Szczesny, palla a lato non di molto.26° Pellegrini si accentra e disegna un destro a giro dal limite dell'area: palla fuori non di molto.48° Alex Sandro, dalla sinistra, pennella un pallone interessante per il movimento di Dybala al centro dell'area: l'attaccante argentino insacca con un sinistro al volo. Tagliavento però annulla per fuorigioco.68° Dybala protegge palla, Nainggolan entra in scivolata e colpisce l'attaccante argentino: secondo giallo, espulso.