8° Calhanoglu serve Cutrone che calcia ma non sorprende Buffon.30° Suso calcia dalla distanza: il tiro viene leggermente deviato e Buffon si distende all'ultimo riuscendo a mandare in angolo.33° Slalom in area di Dybala, che conclude in equilibrio precario: per Donnarumma è facile bloccare la sfera.52° Dybala di sinistro sul secondo palo: bravo Donnarumma.56° Angolo di Pjanic, Benatia di testa fa 1-0.61° Raddoppio Juventus: Douglas Costa dal limite dell'area calcia potente all'angolino e piega le mani a Donnarumma.64° Donnarumma non tiene il pallone sul corner: Benatia è pronto a due passi per il 3-0.72° Matuidi interviene male su cross di Kalinic, mandando il pallone sul legno alla destra di Buffon.76° Kalinic a difesa del primo palo colpisce di testa su corner di Pjanic: autogol e 4-0.78° Doppia parata di Buffon su Locatelli e poi su Borini.