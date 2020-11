853 morti, è l'onda lunga dei contagi

Simone Pierini

Un altro duro colpo: 853 morti in un solo giorno, mai così tanti dal 28 marzo e terzo dato peggiore da inizio epidemia. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del coronavirus, mentre arrivano segnali di miglioramento sull'andamento del contagio: ieri sono stati registrati 23.232 nuovi casi positivi a fronte di 188.659 tamponi. Martedì 17 novembre furono 32.191 con 208.458 tamponi mentre nei primi due giorni di questa settimana ne sono stati registrati 46.162 contro i 59.545 della scorsa settimana. La discesa inizia a mostrare i suoi effetti anche sulla situazione delle strutture ospedaliere con soli sei posti in più occupati in terapia intensiva rispetto a lunedì e un calo di 120 unità tra i ricoverati negli altri reparti. Sono invece altri 20.837 i guariti. Osservando i dati delle regione, in calo su quasi tutto il territorio - e con rapporto tra positivi/casi testati sceso al 24% e tra positivi e tamponi al 12% - spiccano tuttavia i numeri alti registrati in Puglia, che fa segnare il suo record con 1567 casi, e in Sicilia con 1306 nuovi positivi.



