7° Palla gol per Immobile, Viviano si oppone con efficacia.

24° Floccari conclude sul primo palo di esterno destro, Strakosha c'è.

27° Azione di contropiede, Lazzari entra in area ma di destro conclude in modo impreciso.

31° Tiro-cross velenoso di Fares, Strakosha risponde presente.

55° Leiva penetra in area e conclude da dentro l'area piccola in precario equilibrio, Viviano non si fa sorprendere sul primo palo.

72° Sponda di Milinkovic-Savic, da buona posizione Marusic calcia altissimo.

88° Episodio curioso e decisivo: l'arbitro stava per assegnare un calcio di rigore alla Spal per un fallo di Patric su Cionek; il difensore viene ammonito ma gli fa cenno di no; il direttore di gara va a rivedere l'episodio e alla fine concede il penalty che Petagna realizza senza problemi.

97° Nel lunghissimo recupero le squadre perdono la testa e quattro ammoniti negli ultimi istanti del match.

