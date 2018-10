Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

7° Fabian Ruiz salta due uomini in area e serve Insigne che batte a colpo sicuro ma trova Manolas che si immola con il fisico e devìa in corner.14° Gol della Roma 0-1 con El Shaarawy che batte Ospina con l'aiuto del palo dopo l'ottimo assist di Santon dal fondo.20° Doppia occasione per il Napoli con Hamsik e Milik: lo slovacco impegna Olsen con un destro da centro area; il polacco sfiora il palo con un colpo di testa su cross di Rui.35° Grande giocata di Dzeko che supera Ospina e calcia in porta: sulla linea di porta però trova la respinta di testa di Albiol.60° Palo del Napoli! Callejon calcia al volo il cross di Albiol, Olsen copre aiutandosi col palo.85° Occasione per Callejon in area di rigore ma lo spagnolo non riesce a deviare di testa il cross di Mertens e viene anticipato da Olsen.90° Gol del Napoli 1-1 con Mertens: scambio in area tra Insigne e Zielinski, poi il belga infila in rete la conclusione sbagliata da Callejon.