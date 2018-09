Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

5° Gol annullato a Milinkovic-Savic. Punizione dalla trequarti di Parolo, il pallone arriva in area dove Acerbi colpisce di testa sul secondo palo e il serbo manda in rete da pochi passi, ma dopo un silent check Calvarese decide per il fuorigioco.25° Uno due in velocità Immobile, Milinkovic-Savic con il serbo che arriva solo davanti a Sportiello ma calcia male di punta e manda sul fondo.33° Occasionissima Lazio con Immobile! Gran giocata di Milinkovic-Savic in profondità per Lulic il quale serve rasoterra un pallone perfetto per Immobile che però da pochi passi calcia a lato.49° Lazio in vantaggio, rete di Luis Alberto. Batti e ribatti in area con una palla vagante che arriva sui piedi di Luis Alberto, il quale al volo deposita in rete da pochi passi.65° Acerbi a un passo dal raddoppio; a porta vuota colpisce mandando alto a portiere battuto.