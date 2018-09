Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

4° Spettacolare stop di Bale, sinistro al volo dal limite, palla fuori di poco.8° Gran filtrante di Modric per Isco, Olsen gli chiude lo specchio, De Rossi anticipa il tap-in di Bale.38° Da corner, colpo di testa di Ramos, Olsen alza sopra la traversa.45° Rete di Isco. Il 22 dei blancos pennella il destro sopra la barriera al limite dell'area di rigore, Olsen immobile.49° Under che si accentra e scarica il sinistro, Navas smanaccia oltre il palo.51° Bale si gira in area, la sua girata deviata da Fazio si infrange sulla traversa.58° Contropiede micidiale dei blancos, palla perfetta di Modric per Bale con un diagonale rasoterra batte Olsen.72° Under serve a limite dell'area Schick che spreca mandando alto sopra la traversa.79° Numero di Asensio: veronica in area e tiro, Olsen salva.88° Dzeko schiaccia di testa, Navas devia in angolo.91° Mariano dal limite fa partire un destro che centra l'incrocio.