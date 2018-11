Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

4° Rete di Manolas. Da corner, uscita a vuoto di Akinfeev, Manolas lo supera di testa.29° Break di Florenzi che chiama l'uno-due a Kluivert ma incespica a tu per tu con Akinfeev.31° Punizione di Kolarov, Akinfeev respinge, Dzeko spara alto il tap-in.40° Sigurdsson per Oblyakov, Manolas si immola, Shchennikov da ottima posizione incorna malamente.51° Rete di Sigurdsson. Percussione di Akhmetov, Sigurdsson si libera di Santon e di piatto infila Olsen.56° Espulso Magnusson: seconda ammonizione per stendere Kluivert lanciato a rete.59° Rete di Lorenzo Pellegrini. Cristante ciabatta dal limite, il tiro si trasforma in un assist per Pellegrini che batte Afinkeev in uscita.67° Punizione di Pellegrini, colpo di testa di Fazio, fuori di poco.84° Zaniolo caparbio penetra in area centralmente ma a pochi passi dalla porta svirgola sul fondo.