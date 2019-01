Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

4° Occasione Inter! Cross rasoterra di Dalbert, Lautaro Martinez di sinistro non inquadra lo specchio della porta da distanza ravvicinata.19° Ancora una ghiotta opportunità per la squadra di Spalletti Icardi libera il destro da fuori area, Sirigu risponde presente sul primo palo35°Torino in vantaggio, grazie alla reste di Izzo di crapa. Cross di Ansaldi, Izzo vince il duello con D'Ambrosio e di testa batte Handanovic, che appare troppo impalato sulle gambe e non tenta nemmeno l'intervento.43° Sinistro di Belotti da fuori area, pallone alto di poco sopra la traversa.62° Occasione granata. Zaza al tiro di sinistro da dentro l'area, decisiva la deviazione di De Vrij.69° Nainggolan carica il destro da fuori area, pallone alto oltre il montante. Tutto qui: troppo poco per sperare nel pareggio: giusto Spalletti?