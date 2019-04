4° Cross di Dabo che premia l'inserimento di Benassi, la conclusione del centrocampista viola è alzata in corner da Mirante.

12° Rete di Pezzella. Corner di Biraghi che trova in area Pezzella bravo a staccare in anticipo su Kolarov e portare avanti i suo.

14° Pari di Zaniolo. Cross di Kluivert dalla destra per Zaniolo che a centro area con un colpo di testa preciso batte Lafont.

51° Rete di Gerson. Cross di Biraghi per Benassi che sistema palla per Gerson sulla trequarti, la conclusione mancina del numero 8 colpisce Juan Jesus, spiazza Mirante e riporta avanti i viola.

57° Pareggio fotocopia di Perotti. Cross arretrato di Kluivert in area per l'accorrente Perotti che conclude al volo trovando la deviazione di Milenkovic con Lafont battuto.

76° Girata aerea di Nzonzi alta sopra la traversa da pochi passi sugli sviluppi di un piazzato.

