44 gatti, la canzone diventa cartoon con Iginio Straffi il papà delle Wynx

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefania CigariniROMA - In fila per sei con il resto di due: una canzone icona dell'universo infantile - e di qualunque adulto nato agli inizi degli anni Sessanta, tanto da diventare parte dell'immaginario collettivo - sta per diventare un cartone animato. A trasformare 44 gatti, il brano interpretato dalla piccola Barbara Ferigo che nel 1968 vinse la decima edizione dello Zecchino d'oro, sarà un uomo dalle idee fatate, Iginio Straffi, celebre padre delle altrettanto celebri Wynx, le fatine adorate dalle ragazze, che lo produrrà con il suo Rainbow Group. 44 gatti verrà presentato in anteprima sabato 21 luglio alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, la rassegna dedicata a bambini e ragazzi. A vedere alcuni episodi per primi - in un evento speciale (anche il blue carpet dei personaggi, orecchie da gatto in regalo e karaoke) - saranno i cinquecento giurati Elements +3.La serie, in 52 episodi, sarà invece disponibile da novembre su Rai Yoyo e dal 2019 distribuita sul mercato internazionale. La musica avrà un ruolo centrale nella serie e saranno presenti oltre venti canzoni interpretate dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta saranno i quattro gatti protagonisti: suonano in una band chiamata Buffycats e in ogni episodio vivranno avventure in giro per la città e in luoghi suggestivi, affrontando sfide impegnative e temi importanti come diversità, tolleranza, solidarietà. 44 gatti è la prima produzione prescolare di Rainbow realizzata in co-produzione con Antoniano Bologna e in collaborazione con Rai Ragazzi.riproduzione riservata ®