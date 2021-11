«40 milioni e mille uomini per ridare decoro alla città»

Marco Esposito

Il piano è ambizioso, sin dai numeri: 40 milioni di spesa in 60 giorni, oltre mille operatori sul campo e 4000 passaggi di pulizia oltre quelli ordinari. Roberto Gualtieri lo aveva promesso in campagna elettorale ed è stata la prima cosa che da neo sindaco ha annunciato ieri, alla sua conferenza stampa d'esordio nella sala della Promoteca del Campidoglio.

IL PIANO - Un intervento che non trascura alcun aspetto: raccolta dell'immondizia, verde, pulizia dei tombini e delle caditoie, senza dimenticare la cura del verde, vero pallino dell'ex ministro del governo Conte. «Il piano - ha spiegato Gualtieri - è così suddiviso: 32,3 milioni sono fondi ordinari; 7,7 milioni che abbiamo individuato nelle pieghe del bilancio.

LE AZIONI - ll piano di pulizia straordinaria presentato dal Sindaco si compone di cinque azioni: pulizia e spazzamento delle strade; eliminazione discariche abusive lungo le strade; igienizzazione cassonetti e passaggio dei cosiddetti squaletti per raccogliere i rifiuti che restano dopo il passaggio dei mezzi Ama; attività di cura del verde con taglio dell'erba e potatura degli alberi; pulizia caditoie e tombini.

PULIZIA GIA PARTITA - La notizia è che il piano è già partito lunedì primo novembre con un intervento a Lungotevere da Ponte Testaccio a Ponte Margherita e da Ponte Margherita a Tangenziale Est in entrambi i sensi. E oggi tocca a Viale Giulio Cesare e Viale Angelico.

CURA DEL VERDE - Previsto un piano da di 3,2 milioni di euro per la cura del verde. Si utilizzeranno per questi interventi le ditte già individuate: ci saranno inizialmente 5 squadre per otto ditte, per un totale di 120 operatori, che nel mese di dicembre diventeranno 168.

IL TAVOLO - Infine Gualtieri ha annunciato che «dal 5 novembre partirà un tavolo di coordinamento permanente per la pulizia e il decoro della città», a cui siederanno il Gabinetto del sindaco, Ama, polizia locale di Roma, Simu e Dipartimento ambiente, Protezione civile e Municipi.



