3° Spinazzola guadagna il fondo e serve Matuidi che da dentro l'area di rigore conclude verso la porta. Provvidenziale Godin che allontana.

4° Sugli sviluppi di un corner carica di Ronaldo su Oblak, pallone poi buono per Chiellini che trova la rete ma Kuipers anulla.

27° Juventus in vantaggio: perfetto traversone di Bernardeschi sul secondo palo e stacco imperioso di Cristiano Ronaldo che prende l'ascensore, anticipa Juanfran e mette dentro.

49° Raddoppio bianconero ancora con Cristiano Ronaldo, sempre di testa. Cross in area di Cancelo e colpo di crapa del portoghese che trova la deviazione di Oblak ma la palla supera la linea di porta e regala il 2-0 ai bianconeri.

82° Grande occasione per Kean! Lancio dalle retrovie per il giovane attaccante che si invola ed entra in area, ma il suo diagonale mancino a tu per tu col portiere termina a lato di pochissimo.

86° Tris personale di CR7 su calcio di rigore, con un potente destro ad incrociare spiazza Oblak. Penalty che si era procurato Bernardeschi. Juve ai quarti di Champions League.

