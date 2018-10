Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

3° Alla prima occasione Dzeko porta in vantaggio la Roma: servito in verticale da Kolarov, infila Kozacik con un preciso diagonale sinistro. Quarta rete nelle ultime 4 sfide interne di Champions.29° Numero di altra classe di Under che si accentra e tira a giro da 20 metri; portiere battuto e la palla che si stampa sulla traversa.40° Ancora Dzeko che firma la doppietta: cross tagliato di Under, il bomber controlla bene di petto in area e mette in rete di potenza da pochi passi.64° Under tris. Filtrante perfetto di Pellegrini e al turco non resta che battere da destra in rete.73° Kluivert poker che approfitta della respinta del portiere su tiro di Under e mette facile in rete.92° Dzeko firma il tris nel recupero di testa su angolo. Il sigillo a una partita perfetta.