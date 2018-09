Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

31° Cross di Lulic, con Parolo che incorna alto sopra la traversa.43°Punizione dalla destra di de Paul, Lasagna colpisce di testa ma non inquadra la porta.46° Subito Barak in avanti, Lasagna addomestica per Fofana, destro a colpo sicuro, Strakosha vola e para.61° Rete di Acerbi. Punizione di Luis Alberto, Wallace sfiora di testa, Scuffet respinge corto, Acerbi insacca il tap-in.66° Raddoppio biancoceleste. Stupenda giocata di Correa che ubriaca Larsen e da posizione angolata infila Scuffet.74° Fofana si fa spazio ai 20 metri, destro potente, Strakosha respinge ancora in tuffo.80° Incredibile sforbiciata volante di Nuytinck - deviata da Badelj - servito da una punizione di de Paul, Strakosha non ci arriva, gol spettacolare.83° Cross tagliato di Larsen, Teodorczyk in scivolata, si divora il pareggio da due passi.94° Occasione per l'Udinese! Fofana dal limite, destro piazzato, Strakosha alza sopra la traversa.