30° Rolon conclude da posizione ravvicinata: risposta in tuffo di Strakosha.

32° Squillo della Lazio: traversone di Lulic, Romulo tutto solo di testa non riesce a dare forza al pallone.

34° Sanabria conclude da posizione defilata, Strakosha respinge di piede.

44° Rete di Badelj. Triangolo tra Immobile e Badelj, il centrocampista da centro area non lascia scampo a Radu.

53° Tiro angolato di Correa, strepitoso l'intervento in tuffo di Radu.

63° Destro di Badelj da fuori area, il pallone si stampa sul montante.

75° Rete di Sanabria. Sugli sviluppi di un corner, Leiva rinvia su Sanabria, il pallone assume una traiettoria imprendibile per Strakosha.

93° Rete di Criscito. Corta respinta di Caicedo, il difensore rossoblu trafigge Strakosha con un gran tiro di sinistro da fuori area (palo e rete).

