2° Verdi innesca Milik, l'attaccante polacco in area aggancia la palla di tacco e di sinistro trafigge Olsen sul primo palo.

36° Milik insacca su assist di Mertens, ma viene segnalato in posizione di fuorigioco.

45+4° Calcio di rigore trasformato da Perotti, Meret spiazzato.

49° Il Napoli torna in vantaggio a inizio ripresa. Cross basso di Callejon, Olsen a vuoto, Mertens insacca a porta vuota.

55° Il Napoli chiude la partita. Fabian Ruiz serve Verdi che da centro area non lascia scampo a Olsen.

73° Traversa Roma. Tiro centrale di Cristante respinto da Meret, palla a Nzonzi che di testa colpisce la traversa.

81° Sugli sviluppi di un corner, Olsen respinge la prima conclusione di Younes ma non può nulla sul secondo tentativo del giocatore azzurro.

