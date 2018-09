Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

2° Capolavoro di Under: il turco salta tre avversari e piega le mani a Sportiello con un tiro potente da fuori area.26° Azione corale della Roma, Kolarov serve Pastore che di piatto da centro area alza troppo la mira.27° Traversa della Roma. Schick da distanza ravvicinata fa tremare il montante, decisiva la deviazione di Sportiello.28° Rete di Pastore. Cross basso di Santon, splendida deviazione vincente di tacco dell'argentino.35° Gol di El Shaarawy. Under regala un pallone al Faraone da spingere solo in rete. Tris dei giallorossi.64° Tiro-cross di Under leggermente deviato, il pallone sbatte nuovamente sulla traversa.87° Accelerazione di Luca Pellegrini che serve Kolarov a centro area, il serbo di sinistro trafigge Sportiello (traversa e rete).90° Palo del Frosinone. Dopo una punizione di Soddimo, Chibsah da dentro l'area colpisce il legno.