27° Romulo porta scompiglio in area rossonera, Immobile spreca sul fondo, di poco, da ottima posizione.

31° Correa sfonda in area da sinistra, cadendo sulla pressione di Paquetà, Orsato indica la palla ma il dubbio del rigore resta. Un attimo crolla in area anche Milinkovic su spinta di Musacchio ma ancora tutto regolare.

37° Milinkovic-Savic dai 20 metri, destro di poco a lato.

80° Immobile scatta in campo aperto, scavalca Donnarumma e colpisce il palo clamorosamente; ma era in offside; un attimo dopo Inzaghi lo richiama in panchina.

83° Sinistro di Caicedo che ci prova dal limite, sporcato in angolo da Musacchio.

88° Rovesciata di Borini, ma Piatek in area di testa non inquadra la porta. E' la prima occasione rossonera nel secondo tempo.

