26° Vantaggio Porto: Marega ruba palla a Manolas sulla trequarti e dopo aver raccolto il passaggio di Corona serve Tiquinho a centro area che batte Olsen da pochi passi.

37° Pareggia la Roma: rigore concesso per atterramento di Perotti. De Rossi trasforma spiazzando Casillas.

49° Cross di Militao a centro area su cui si avventa Tiquinho che schiaccia di testa ma la palla termina di pochissimo alta.

52° 2-1 per il Porto: cross di Corona sul secondo palo per Marega che sbuca alle spalle di Marcano e segna.

77° Conclusione ravvicinata di Brahimi che si fa spazio nei pressi del primo palo ma è attento Olsen che si oppone di piede.

82° Occasione sprecata da Perotti che si presenta in area di rigore ma al posto di servire Pellegrini ben posizionato calcia a lato.

111° Dzeko entra in area ma calcia sopra la traversa di Casillas.

112° Pallonetto di Dzeko su Casillas in uscita ma il pallone è lento e permette il recupero a Pepe.

117° La chiude il Porto! Rete di Telles su rigore per fallo di Florebzi su Fernando visto al Var.

