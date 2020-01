26° Rete di Dzeko. Lancio lungo in area di Cristante per il bosniaco che sfruttando l'uscita alta sbagliata di Strakosha porta in vantaggio i giallorossi. Il bosniaco anticipa con la schiena l'estremo difensore biancoceleste con il pallone che bacia il palo prima di entrare in rete.

34° Rete di Acerbi. Calcio d'angolo dalla sinistra sul secondo palo di Luis Alberto. Santon, posizionato sulla linea di fondo campo, colpisce di testa il pallone che si impenna diventando preda di Acerbi che lo insacca in rete sfruttando un pessimo rinvio di Pau Lopez.

44° Veretout recupera palla al limite dell'area biancoceleste e serve immediatamente Pellegrini che calcia a giro cogliendo il palo alla sinistra di Strakosha.

50° Rigore dato e poi tolto alla Roma grazie al Var da Calvarese per un contatto tra Kluivert e Patric in area di rigore. Dopo aver rivisto le immagini, Calvarese decide di ritornare sulla sua decisione e concedere la punizione nella propria area ai biancocelestio.

88° Pellegrini si allarga sulla destra e mette in mezzo il pallone per Dzeko che di testa non riesce a battere Strakosha.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

