22° Rete di Marusic. Pallone in profondità di Milinkovic-Savic per Marusic che fa partire un tiro ad incrociare che trafigge Sepe.

26° Calcio di rigore per la Lazio! Lulic prova a mettere un pallone in area ma Iacoponi commette un fallo di mano. Rete di Luis Alberto. Rigore calciato centrale rasoterra e pallone che passa sotto le braccia di Sepe.

38° Ancora rete di Luis Alberto. Azione in velocità della Lazio, Correa tocca al limite per lo spagnolo che fa partire un tiro di potenza che si infila alla destra di Sepe.

44° Splendida Rete di Lulic. Calcio d'angolo Lazio, Luis Alberto serve con un rasoterra al limite Lulic che di interno piede calcia al volo e di potenza insacca.

77° Rete di Sprocati. Erroraccio di Patric in difesa che regala palla a Sprocati, il quale entra in area e di precisione la piazza all'angolo.

