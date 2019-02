22° Rete di Ben Yedder. Ripartenza centrale di Escudero che porta poi Sarabia in area di rigore dalla sinistra, assist radente sul secondo palo per l'accorrente Ben Yedder che da pochi passi porta in vantaggio gli ospiti.

54° Guizzo di Correa che libera Caicedo poco dentro l'area di rigore, la conclusione del giocatore ecuadoriano termina di poco a lato.

74° Altra azione in velocità del Siviglia con Acerbi ancora provvidenziale in opposizione alla conclusione in porta di Andrè Silva.

85° Calcio di punizione di Durmisi per Radu che cerca l'avvitamento aereo nei pressi del primo palo ma spedisce la palla sopra la traversa.

85° Pochi secondi e ancora Lazio in attacco, questa volta è Leiva che segue a rimorchio l'azione e dal limite dell'area di piatto conclude di poco a lato.

90° Occasione sciupata dal Siviglia in contropiede con Vazquez che ben servito da André Silva non conclude in porta.

