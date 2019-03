21° Palo di Immobile. Lazio vicinissima al gol: Milinkovic-Savic serve Immobile, destro e deviazione prodigiosa di Terracciano sul montante.

23° Rete di Immobile. Ospiti in vantaggio: scambio Correa-Immobile, poi l'attaccante azzurro calcia un potente destro che non lascia scampo a Terracciano.

44° Gran pallone di Patric per Immobile: l'attaccante spara un potente destro che Terracciano respinge a stento.

47° Destro potente di Milinkovic-Savic dal limite dell'area: pallone alto sopra la traversa.

62° Rete di Muriel. Pareggio dei padroni di casa. Giocata di Mirallas sulla destra, cross basso e piatto sinistro vincente del colombiano.

63° Scatto di Simeone che apre sul secondo palo: arriva Mirallas che calcia alto da posizione favorevolissima.

77° Colpo di testa di Simeone pericoloso. Stacco imperioso dell'argentino: pallone fuori di pochissimo.

82° Correa punta Milenkovic, il dribbling non riesce e il difensore serbo ha la meglio.

89° Altro tentativo della Lazio: Milinkovic-Savic al cross, ancora presa del portiere di casa.

