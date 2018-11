Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

20° Angolo di Pellegrini, Cristante sul primo palo spizza di testa e Jesus sul secondo palo appoggia in gol.33° Su un cross da sinistra autopalo di Kolarov.34° Kluivert supera Murru, entra in area e calcia: palo.49° El Shaarawy per Schick, il ceco entra in area ma si fa rimontare da Colley.54° Conclusione da lontano di Ramirez, Olsen sorpreso respinge. Sugli sviluppi Irrati dà rigore per contatto Manolas-Ramirez, ma dopo aver rivisto l'azione al Var lo cancella.59° Contropiede della Roma: El Shaarawy per Kolarov, traversone basso del serbo e sponda vincente di Schick: 2-0.65° Tiro di El Shaarawy, deviazione di mano di Colley in area: Irrati dà il rigore, poi lo revoca dopo il Var review.72° Magia di El Shaarawy che, da posizione defilata, con un pallonetto a giro fa 3-0.89° Gran controllo in area di Defrel che si libera di Florenzi e segna.93° Dzeko con un cross rasoterra mette sul piede di El Shaarawy la palla del comodo 4-1.