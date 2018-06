2026, È SFIDA OLIMPICA

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòOlimpiadi a Milano? «Siamo pronti». Parola del governatore lombardo Attilio Fontana. Regione Lombardia e Comune di Milano la prima di centrodestra, la seconda di centrosinistra - fanno squadra per candidare la città ai Giochi invernali 2026. Se Torino tentenna, Milano è determinata. «Se loro non sono decisi noi lo siamo, non facciamo certamente pressioni di carattere partitico perché riteniamo già di essere i migliori», ha dichiarato ieri il leghista Attilio Fontana. Intento condiviso col sindaco Giuseppe Sala: «Milano ha più chance di Torino, perché è reduce dal successo di Expo ed è considerata una metropoli internazionale». I contendenti affilano le armi. «Con Fontana abbiamo inviato il nostro dossier al Governo», ricorda Sala. E anche i 5 Stelle in Lombardia dicono sì: «Nessun pregiudizio», dichiara il consigliere regionale Dario Violi. La decisione dal governo arriverà prima del 10 luglio, quando è fissata la riunione del Coni.