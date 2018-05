Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

1° Occasione Cagliari: gran tiro dalla distanza di Deiola, che esce di poco alla sinistra della porta di Alisson.13° Occasione Roma: scambio Nainggolan-Gonalons che taglia fuori la linea avversaria; il francese allarga per Gerson, il cui cross è calciato in porta da Ünder e respinto da Lykogiannis.15° Vantaggio Roma: Ünder riceve palla in area da Dzeko, finta il dribbling e poi sorprende tutti con un colpo da biliardo di sinistro, che sbatte sul palo e si infila in rete.35° Cagliari vicino al pareggio: Bruno Peres tocca verso la propria porta un cross basso di Ionita e costringe Alisson a un grande intervento da distanza ravvicinata per evitare l'autorete.46° Farias supera Alisson in uscita e poi vede la propria conclusione a rete deviata da Capradossi.55° Farias a tu per tu con Alisson si allunga il pallone che si perde sul fondo.72° Florenzi fallisce il controllo e spiana la strada a Farias sul quale rinviene in extremis Kolarov.84° Stavolta è Kolarov a sbagliare il controllo: palla a Sau che trova il muro Alisson.