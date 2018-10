Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

1° Insigne tocca dietro per Jorginho, destro piazzato: traversa a Szczesny battuto.30° Cross teso di Chiesa dalla destra, Insigne impatta al volo: ancora traversa.32° Jorginho si fa spazio in area, Szczesny gli chiude lo specchio.36° Cross di Florenzi, Chiellini schiaccia di testa, Szczesny si salva in corner.44° Uno-due tra Insigne e Florenzi, il cui diagonale rasoterra è respinto da Szczesny.58° Grosicki scappa dietro Biraghi, Donnarumma respinge, Zielinski spara alle stelle.65° Azione di prima tra Bernardeschi e Verratti, Chiesa insacca su assist di Insigne, ma era fuorigioco.71° Chiesa la mette in area, Bernardeschi tutto solo di testa spedisce a lato.73° Lewandowski smarca Grosicki, Donnarumma salva, Milik spreca il tap-in.92° Corner: Lasagna prolunga di testa, zampata di Biraghi sottoporta.