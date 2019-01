Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

19° Super Correa. Conclusione potente dell'ex Siviglia, tiro centrale che Szczesny riesce a bloccare a terra senza problemi.39° Miracolo di Szczesny. Conclusione improvvisa di Parolo da dentro l'area, il portiere con un riflesso riesce a respingere.42° Rugani sulla linea. Immobile supera Szczesny con un pallonetto, il centrale in spaccata riesce a mandare il pallone in angolo.59° Autogol Emre Can. Angolo di Luis Alberto, Parolo sfiora con la palla che colpisce in pieno il tedesco e finisce in rete.63° Correa mette Immobile davanti a Szczesny, ma Ciro calcia alto sopra la traversa.67° Conclusione potentissima per lo spagnolo, palla che esce di un niente.74° Rete di Cancelo. Bernardeschi trova Dybala in area, conclusione potente che Strakosha respinge: sul tap in il più rapido è il laterale che insacca.88° Ronaldo apre per Bernardeschi, cross basso ma Cancelo è trattenuto da Lulic e non può arrivare sul pallone. Rigore realizzato da CR7.