18 AGOSTO 2011

La Roma diventa ufficialmente americana con il closing della trattativa con la cordata di Pallotta e Di Benedetto. Quest'ultimo diventa presidente.

27 AGOSTO 2012

Viene nominato ufficialmente presidente James Pallotta che tutt'ora guida le redini del club,

26 MARZO 2014

E' la data della presentazione in Comune del nuovo Stadio della Roma di Tor di Valle. Tra i presenti anche l'ex sindaco Marino

28 MAGGIO 2017

Francesco Totti lascia il calcio. E per Pallotta arrivano le prime, vere contestazioni dei tifosi. L'Olimpico lo subissa di fischi appena viene ripreso.

10 APRILE 2018

E' l'ultima volta in cui appare James Pallotta allo stadio Olimpico, con tanto di bagno nella fontana di Piazza del Popolo. E combacia con la vittoria per 3-0 sul Barcellona in Champions. Il punto più alto della gestione Usa.

