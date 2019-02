17° Occasione Lazio. Velo di Caicedo, Lulic davanti al portiere Vaclik cade sulla pressione di Mercado, Taylor lascia proseguire e niente rigore.

20° Siviglia in vantaggio. Rete di Ben Yedder. Errore di Milinkovic-Savic, Ben Yedder s'invola, sinistro da fuori di Sarabia, Strakosha respinge, il nove biancorosso è il più lesto nel tap-in.

55° Clamorosa occasione per il vantaggio laziale: Milinkovic-Savic pesca Acerbi libero in area, Vaclik risponde d'istinto.

60° Svolta nel match; espulso Vazquez, già ammonito, per una clamorosa e reiterata trattenuta su Romulo.

62° Lulic appoggia in area, Correa e Romulo si ostacolano, Kjaer salva in angolo.

63° Caicedo in profondità per Immobile che cerca di beffare Vaclik in uscita, il pallonetto scende oltre la traversa.

78° Navas si accentra e serve una palla d'oro per Sarabia che incrocia il destro alle spalle di Strakosha.

