16° Ronaldo entra in area di rigore, serve davanti alla porta Dybala che calcia trovando nuovamente l'ottima risposta di Mirante in angolo.

18° Discesa centrale di El Shaarawy che serve Pellegrini sulla destra. Cross sbilenco ma che scheggia la traversa.

28° Palo di Dybala. L'argentino, servito da Ronaldo calcia cogliendo il palo alla destra di Mirante dopo una prodigiosa deviazione dell'estremo difensore giallorosso.

63° Gol annullato alla Juventus. Ronaldo, servito in profondità da Dybala, penetra in area di rigore e calcia battendo Mirante, ma c'è un fuorigioco millimetrico.

79° Rete di Florenzi. Triangolazione perfetta di Dzeko e Florenzi al limite dell'area di rigore. Il bosniaco, dopo aver ricevuto il pallone dal terzino, lo serve in profondità di fronte a Szczesny. Florenzi supera l'estremo difensore con un tocco sotto.

93° Contropiede letale della Roma. Under, serve Dzeko a tu per tu con Szczesny ed è 2-0.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

