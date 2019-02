Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

16° Dzeko impegna Donnarumma con un tiro di destro da dentro l'area, il portiere rossonero è attento sul primo palo.26° Azione caparbia di Paquetà che salta Pellegrini e mette al centro, zampata vincente di Piatek da dentro l'area piccola in anticipo su Fazio.36° Roma vicinissima al pari: diagonale velenoso di Zaniolo, Donnarumma si oppone in tuffo.44° Due interventi prodigiosi di Donnarumma: prima sul colpo di testa di Schick, poi sulla successiva conclusione ravvicinata di Dzeko.46° Cross di Karsdorp, Donnrumma con un grande intervento evita l'atuorete di Musacchio ma non può nulla su Zaniolo che insacca.71° Colpo di testa di Dzeko da distanza ravvicinata, strepitosa la risposta di Donnarumma.81° Cross di Kolarov, colpo di testa di Pellegrini: pallone sul palo.90° Laxalt spaventa Olsen con un tiro da dentro l'area che devia bene.