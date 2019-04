#Essercisempre. Ha anche un hastag la polizia italiana 2.0, che ieri ha festeggiato il 167° anniversario dalla fondazione. Cerimonie e parate hanno riempito le principali piazze dello Stivale. A Roma quella più importante, nella splendida Terrazza del Pincio, alla presenza del premier Conte, del presidente della Camera Fico e del ministro dell'Interno Salvini (Mattarella è in missione in Medio Oriente).

Durante la cerimonia è stata assegnata la medaglia d'oro al valore civile agli agenti dell'Antiterrorismo e di tutte le Digos italiane, che hanno «lottato contro qualunque forma di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico». Un riconoscimento particolare è andato ai componenti della squadra che con un'indagine tenace è riuscita ad individuare, catturare e riportare in Italia Cesare Battisti.

