15 OTTOBRE 2009 - Stefano Cucchi viene arrestato dai carabinieri: aveva pastiglie e 20 grammi di hashish.

22 OTTOBRE 2009 - Cucchi vmuore nel reparto detenuti dell'ospedale Sandro Pertini, dove era ricoverato da 4 giorni.

5 GIUGNO 2013 - Assoluzione per gli agenti penitenziari e per gli infermieri coinvolti. Condannati i medici del Pertini per omicidio colposo.

31 OTTOBRE 2014 - Tutti gli imputati, anche i medici, sono assolti nel processo d'appello per insufficienza di prove.

DICEMBRE 2015 - Viene accolto dalla Cassazione il ricorso della famiglia Cucchi e della Procura di Roma

4 OTTOBRE 2016 - I periti depositano 250 pagine in cui spiegano che non ci sarebbe nesso causale tra il pestaggio e il decesso di Cucchi.

GENNAIO 2017 - La procura chiede il processo con nuovi capi d'accusa.

14 FEBBRAIO 2017 - Viene chiesto il rinvio a giudizio di 5 carabinieri

11 OTTOBRE 2018 - Francesco Tedesco, uno dei cinque carabinieri imputati, indica come autori del pestaggio i colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati assieme a lui di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità .

