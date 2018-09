Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

14° Rete di Luis Alberto. Splendido colpo di tacco di Caicedo che libera lo spagnolo solo in area: il fantasista non sbaglia il rigore in movimento.60° Tocco di Caicedo per Milinkovic-Savic che supera Bruno Valle con un pallonetto, ma la sfera non trova la porta e nessun compagno pronto alla deviazione.81° Missile del trequartista dell'Apollon Markovic che passa la barriera e colpisce l'esterno del legno della porta. Brividi.84° Raddoppio Lazio. Rete di Ciro Immobile su rigore causato sempre da Caicedo. Il napoletano è freddissimo e batte Bruno Valle, che aveva intuito l'angolo ma non è arrivato sulla sfera.87° Rete di Emilio Zelaya. Rimpallo in area dopo il corner di Joao Pedro, Zelaya è il più pronto e insacca alle spalle di Proto da pochi passi. L'Apollon mette paura alla Lazio.90° Incredibile errore di Lulic, entrato nella ripresa. Altro contropiede da applausi della Lazio, l'esterno supera Bruno Valle e, a porta vuota, non calcia, cerca un altro dribblling e sbaglia, permettendo a Yuste di respingere.