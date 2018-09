14 palle gol fallite raggiunto su rigore

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Le 14 occasioni non sfruttate in avanti, le grandi parate di Terracciano e una clamorosa doppia dabbenaggine di Romagnoli. Anche a Empoli il Milan ha dovuto incassare un altro boccone amaro: un 1-1 che lascia i rossoneri nei bassifondi della classifica, con appena 6 punti in 5 partite. «Abbiamo ancora creato tanto. Il vero problema è però non chiudere le partite. Dobbiamo migliorare la fase realizzativa, perché stiamo facendo fatica. Non siamo una grande squadra. Dobbiamo essere più cinici e concreti», questa l'analisi a caldo di Rino Gattuso.Al Castellani erano presenti il presidente Paolo Scaroni e Gordon Singer, in rappresentanza del Fondo Elliott. La nuova, ambiziosa proprietà (mentre quella storica di Silvio Berlusconi oggi annuncerà l'acquisizione del Monza tramite le parole di Adriano Galliani) ha visto il Diavolo, privo di Higuain («Speriamo ce la faccia per domenica», ha chiosato Gattuso), andare in vantaggio al 10' grazie ad un tiro di Biglia destinato fuori dallo specchio della porta toscana, ma trasformato in oro da una deviazione di Capezzi.Due grandi parate di Donnarumma hanno dato il là allo show del collega Terracciano, con autentici miracoli su Kessie ed in particolare su Suso. Lo spagnolo è stato più volte respinto nella ripresa dopo il pari su rigore al 71' di Caputo, propiziato da uno sciagurato black-out di Romagnoli, con rinvio sul corpo del neo-entrato Mchedlidze e successivo aggancio in area sul georgiano. «A Romagnoli non devo dire nulla. Certo che paghiamo a caro prezzo ogni errore. E poi il loro portiere ha fatto 4-5 miracoli», ancora, Ringhio.Per il Milan 7 reti su 8 incassate nei secondi tempi, ma soprattutto 7 punti persi da situazioni di vantaggio, tra Napoli, Atalanta ed Empoli. «Dobbiamo lavorare e restare tranquilli, anche se quando non vinci pur giocando bene un po' di tranquillità la perdi». All'orizzonte, domenica sera a Reggio Emilia, c'è ora il lanciatissimo Sassuolo, terzo da solo dopo lo 0-2 in casa della Spal.riproduzione riservata ®