Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

12° Betis quasi subito in vantaggio con un'azione di prima: Joaquin allarga a sinistra per Firpo, cross in mezzo e girata vincente di Lo Celso che anticipa Rodriguez e infila Reina.18° Triangolazione Joaquin- Lo Celso, palla in mezzo con Laxalt che antipa l'accorrente Tello, prono per il tap in.46° Finalmente Mlan: tiro cross di Suso, tagliatissimo, con Barta che mette in agolo.59° Ancora Suso sugli scudi: destro velonoso a giro dello spagnolo trossonero, vola Lopez che si rifugia in corner.62° Pareggio del Milan con una punizione strana di Suso che beffa Lopez, ingannacto dalla mancata spizzata di Bakayoko.83° Suso, sempre Suso, solo lui: taglio perfetto a imbeccare Borini, che spara alto da posizione ottimale, appena entrato in area con tutta la porta aperta.