11°P Inter in vantaggio. Cross di Perisic per Candreva che tocca male, palla per Vecino che da posizione defilata insacca.

18° Raddoppio dell'Inter: rete di Andrea Ranocchia. Batti e ribatti in area del Rapid Vienna, il centrale al volo dal limite dell'area manda la sfera sull'angolino dove Strebinger non può arrivare.

41° Conclusione di Perisic che Strebinger non trattiene, Candreva arriva per primo ma due passi calcia clamorosamente altissimo.

80° Tris Inter, gol di Perisic, al termine di un contropiede il croato prima salta Strebinger poi con un pallonetto mette la palla sotto la traversa con un cucchaio per evitare l'intervento in recupero di Müldür

87° Poker firmato Politano. Bellissima azione tutta di prima per l'Inter: Nainggolan trova Perisic che mette al centro: per il neoentrato è facile insaccare.

