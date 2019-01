Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

10° Milan in vantaggio grazie a Piatek. Lancio di Laxalt, dormita di Maksimovic, l'ex bomber del Genoa entra in area e fulmina Meret.13° Malcuit dalla destra, il pallone sfila, Insigne da ottima posizione conclude centralmente, Donnarumma blocca in due tempi.27° Raddoppio del Milan, doppietta di Piatek. Incredibile rete dell'ex Genoa che entra in area, si porta a spasso Koulibaly e con un bolide non lascia scampo a Meret.48° Da corner, mischia in area, Romagnoli ribatte sulla linea il tentativo di Milik, quindi Insigne spara alto.53° Ghoulam direttamente dalla bandierina, Donnarumma non perfettamente posizionato riesce a smanacciare.66° Il nuovo entrato Ounas rientra sul sinistro, tiro carico d'effetto, Donnarumma però non si lascia sorprendere respinge un pallone velenoso che poteva riaprire la partita a San Siro. In pratica è l'ultimo pericolo per il Milan.