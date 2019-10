Zucche e mostri, dolci e scherzi per festeggiare Halloween, a teatro, al museo, oppure al parco.

Domani al Mudec c'è l'Halloween party con un laboratorio horror: i piccoli realizzano la propria spaventosa maschera da Oni, considerati in Giappone i guardiani dell'inferno. Poi, la indossano e recitano la formula magica per allontanare la sfortuna (il 26 ottobre, via Tortona 56, ore 17-19, info e prenotazione 02 54917). Un anticipo di Halloween è al Teatro dal Verme, dove domenica va in scena uno spettacolo poco pauroso, ma molto fatato. Debutta la nuova stagione dei Piccoli pomeriggi musicali con la fiaba Hansel e Gretel, fra musica e recitazione (il 27 ottobre via S. Giovanni sul Muro 2, domenica 27, ore 11; 5-7 euro, info 0287905201). Per i bimbi più intrepidi domani è anche l'occasione di trascorrere una giornata avventurosa al Bosco in Città. Italia Nostra ritorna con La banda del bosco: con vestiti comodi, zainetto in spalla e pranzo al sacco, i baby esploratori passeggiano fra gli alberi e scoprono le tracce di ghiri e volpi. Per poi costruire capanne con rami e foglie (un sabato al mese da domani, ore 10-17. Ingresso da via Novara, info e prenotazione 024522401). (S.Rom.)

