Zubin Mehta alla Scala tra Bruckner e Pollini

Zubin Mehta è guarito e torna alla Scala. Dopo i problemi di salute (che gli hanno fatto saltare Il pipistrello lo scorso anno) da oggi è al Piermarini con la prima delle tre repliche della Sinfonia numero 8 di Bruckner.

Il ritorno alla Scala fa evidentemente felice il maestro: «Bruckner praticamente esaurito? In America non si vende molto...», scherza, raccontando la gioia nel ritrovare l'orchestra dell'Accademia e l'amico Maurizio Pollini nel concerto del 7 maggio. In programma Beethoven e Mozart con il ricavato alla Fondazione Saint Francis Home, nata 15 anni fa in India, per iniziativa di Alexander Pereira e dello stesso Mehta e con l'obiettivo di offrire assistenza alle bambine disabili. Negli anni la fondazione è cresciuta, tanto da raccogliere 1 milione e 300mila euro e costruire già diverse strutture. Per il concerto milanese arriveranno dal Kerala anche il fondatore e due giovani ospiti. «L'ultima volta che sono stato là, ho visto arrivare a piedi un ragazzino, mano nella mano con il nonno, che prima era costretto a portarlo in braccio. Questo mi ha fatto capire - si commuove Pereira - che queste sono le cose che valgono la pena».

Mehta il 17 maggio terrà anche un concerto straordinario in collaborazione con il «Cortile dei Gentili», preceduto da un dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi. Infine il 18 maggio il maestro inaugurerà la 2ª edizione del Festival di Musica Sacra nel duomo di Pavia.(G.Pos.)

