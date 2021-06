Ztl e sosta: si paga Ed è subito scontro

Area B, Area C e strisce a pagamento sono ritornate ieri fra le polemiche. Le misure anti-inquinamento si risvegliano. «Il sindaco non ascolta i milanesi», dicono dalla Lega. «Questo modo di fare cassa da parte del Comune è del tutto irresponsabile e fuori luogo».

«È chiaro che ogni decisione che l'amministrazione prende è contestata dall'opposizione per definizione», replica il sindaco Giuseppe Sala. «Rimane il fatto che il traffico era molto e troppo significativo aumentato in queste ultime settimane, nessun problema sui mezzi», visto e che con la fine delle scuole ci sono meno passeggeri nelle ore di punta.

«D'altro canto questa è la normalità. Non è che possiamo invocare la normalità e la riapertura però Area B e Area C no, perché? - conclude Sala - se vogliamo riportarci verso la normalità, dobbiamo accettare quelle che sono le regole rispetto alle quali Milano viene gestita».(S.Rom.)

