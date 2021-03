Zona rossa, Pasqua flop

Simona Romanò

«Zona rossa, profondo rosso per negozi, bar e ristoranti che già vedono all'orizzonte il flop di Pasqua».

È l'allarme lanciato da Confcommercio Milano con l'ufficio studi che stima perdite pari a 120,4 milioni di euro solamente nel weekend di Pasqua in semi-lockdown.

Poca spesa. Poche uova di cioccolato o colombe. Zero gite fuoriporta. E i cittadini non avranno nessuna giustificazione per uscire se non per le urgenze. Le attività più colpite dal provvedimento di massima restrizione sono quelle della ristorazione con un calo di fatturato dell'80% rispetto all'era pre-virus; meno 75,4%, invece, per il commercio al dettaglio. I commercianti dicono che sarà un «un bagno di sangue», che va ad aggiungersi alle perdite di queste due settimane di zona rossa, con la pandemia che non dà tregua. E la speranza di una finestra in arancione prima di Pasqua sembra allontanarsi, visto i dati Covid non ancora confortanti in Lombardia, la regione ancora più colpita dalla terza ondata. Ogni settimana in rosso costa molto caro alle attività commerciali di Milano e della Città Metropolitana: ogni sette giorni perdono, secondo una previsione di Confcommercio, 290,2 milioni di euro. Il calo per i ristoratori è di almeno l'80%, per il commercio al dettaglio (in sede fissa e ambulanti) la perdita dei ricavi, è vicina al 71% (70,7%).

«È trascorso ormai più di un anno dall'inizio del primo grande lockdown e la situazione legata alla crisi sanitaria non è purtroppo cambiata. Mentre peggiora la situazione economica con nuove chiusure e limitazioni che incidono su un territorio e un tessuto imprenditoriale già fortemente provati», rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. «Senza una svolta radicale il sistema delle imprese non può reggere a lungo», prosegue. Per poi chiedere, «subito nuovi sostegni parametrati alle effettive perdite subite».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

