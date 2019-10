Zona Rossa intorno allo scalo E mezzi pubblici potenziati

Zona rossa, off limit alle macchine e blindata, intorno a Linate. Viale Fornanini sarà chiuso al traffico domani e domenica in direzione dell'aeroporto: sarà percorribile solo a piedi (una passeggiata di circa 4 chilometri) e le auto dovranno deviare verso via Mecenate e viale Ungheria, con una corsia per mezzi di soccorso. La speranza è che la gente lasci la macchina a casa e usino i mezzi pubblici per evitare ingorghi, visto anche la chiusura dell'uscita della tangenziale Est: Atm ha super potenziato le linee del tram 27, del bus 73; mentre le fermate del metrò restano aperte fino alle 2 di notte. L'area è raggiungibile anche in treno e Trenord, per l'occasione, propone il biglietto speciale «Trenord Day Pass» valido un giorno: andata/ritorno a 13 euro da tutta la Lombardia fino a Milano-Forlanini. E gli under 14 anni viaggiano gratis. «Trenord Day Pass» è acquistabile presso i canali di distribuzione Trenord oppure online sull'e-Store e App Trenord. (S.Rom.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

