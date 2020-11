«ZONA ROSSA FINO AL 27»

Giammarco Oberto

Segnali di luce in Lombardia. Fontana ne è certo. «I dati sono buoni». Soprattutto quell'Rt - il tasso di contagiosità del coronavirus - che si attesta a 1,12. «Siamo arrivati in cima al plateau, camminiamo in pianura e adesso inizierà la discesa» ha detto il governatore, saltando da un microfono all'altro. Il suo messaggio è chiaro: la dura terapia sottoposta ai lombardi comincia ad avere i suoi effetti. «Oggi vediamo i risultati dell'ordinanza regionale del 22 ottobre. E fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale».

Numeri da regione arancione, quella del Covid in Lombardia, «ed è così da venerdì scorso». Il governatore lo ha fatto presente al ministro Speranza, nella conferenza Stato-Regioni di martedì, ma nulla da fare: «Il Dpcm dice che questi numeri devono essere confermati per due settimane - ha spiegato Fontana - quindi noi fino al 27 novembre continueremo a rimanere in zona rossa. Se i numeri dovessero continuare ad essere positivi, come stanno dimostrando di essere in questi giorni, dal 27 potremo chiedere di essere trasferiti nella zona arancione». Fontana fa quadrato con i governatori delle zone rosse: i 21 parametri fissati dal governo per fissare i colori delle Regioni sono troppi, «vanno ridotti a cinque».

Per l'allentamento delle misure in Lombardia, l'appuntamento è venerdì 27. Ma l'invito è sempre quello a non abbassare la guardia: «L'errore che possiamo commettere è che finite le restrizioni si ricominci a vivere come se il virus fosse scomparso». «Credo che sia meglio un po' di cautela all'inizio che dover poi rincorrere una ripartenza della corsa del virus. Anche perché dobbiamo fare il Natale e dobbiamo farlo con una certa libertà».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA