Zhang, fatturato record

Massimo Sarti

MILANO - L'assemblea dei soci dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 con una perdita d'esercizio di 48,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 17,7 milioni dell'esercizio 2018. Una perdita motivata dall'Inter con «consistenti investimenti a sostegno delle performance sportive».

Nel bilancio compaiono anche i 25,8 milioni accantonati dal club nerazzurro per gli emolumenti dovuti a Luciano Spalletti ed al suo staff, dovessero restare sotto contratto sino alla scadenza del 30 giugno 2021.

I ricavi consolidati hanno raggiunto la quota record di 417 milioni (+ 20% rispetto ai 347 milioni del precedente bilancio), plusvalenze (40 milioni) comprese. L'EBITDA, il dato che indica gli utili prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti, è cresciuto del 53% ed è arrivato a 105,2 milioni di euro.

«La nuova era del club è iniziata», ha dichiarato Steven Zhang, che sabato ha festeggiato il primo anno da presidente. «È stato avviato un significativo percorso di crescita per portare l'Inter al top. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l'espansione del valore del nostro brand sono la prova dell'efficacia del progetto. Vincere? Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo dare tempo ad allenatore e giocatori. Come all'inizio di ogni sfida bisogna lavorare, ma sono sicuro che si vedranno i risultati». Insomma, crescono i fatturati commerciale e anche i tifosi nerazzurri in Asia.

riproduzione riservata ®

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA