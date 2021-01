ZERO RETI IN TRASFERTA DOPO 11 MESI

Alessio Agnelli

Inter, 11 mesi dopo a secco in trasferta e Milan campione d'inverno. Se una semplice occasione persa o un reale campanello d'allarme sarà il tempo a dirlo. Ma, contro l'Udinese, la macchina da gol di Antonio Conte si è ingolfata sul più bello, e a portata di sorpasso (anche se solo per differenza reti), perdendo il primo derby a distanza coi rossoneri in attesa della sfida sul campo di domani, per i quarti di Tim Cup, e sorprendendo, in negativo, dopo 15 trasferte consecutive di serie A con reti a referto. L'ultima partita fuori casa di Lukaku e compagni senza gol segnati è datata, infatti, 8 marzo 2020: Juventus-Inter 2-0. Da allora, tra la passata stagione (per la precisione, post lockdown, dal 28 giugno: Parma-Inter 1-2) e l'attuale, 35 gol distribuiti in 6 gare fuori casa del 2019/20 e in 9 del 2020/21, ad una media più che lusinghiera di 2,33 reti a partita. Ma, alla Dacia Arena, Big Rom e Lautaro hanno steccato per la quarta gara di fila, confermando le polveri bagnate già evidenziate contro Sampdoria, Roma e Juventus nei 3 turni precedenti e costringendo Conte a fare di necessità virtù, senza il 50% (numeri alla mano, il 48,83, pari a 21 gol, 12 il belga, 9 l'argentino, sui 43 di squadra) del proprio fatturato offensivo.

Il risultato è uno 0-0 che non si vedeva in casa Inter dallo scorso 28 giugno (un pareggio a reti bianche, al Meazza, contro la Fiorentina). E che potrebbe portare il salentino ad intervenire in attacco, in vista della stracittadina di coppa di domani.

Lunedì 25 Gennaio 2021

