Zero decessi per il quarto giorno consecutivo

Quarto giorno consecutivo senza decessi: il dato resta fermo sulla cifra di 16.801. Sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi in Lombardia. «Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all'emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale», ha commentato i dati l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Secca la flessione dei nuovi contagiati certificati da tampone (ieri ne sono stati fatti 3992) nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono stati 34, contro i 74 di domenica. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 137, due in meno rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 14 persone, una in più rispetto a domenica. I guariti e i dimessi sono i tutto 72.429, in aumento di 80 unità in una sola giornata.

Dei 34 nuovi casi, 14 sono stati registrati nella provincia di Milano. Nel capoluogo i nuovi contagiati sono sette. Otto sono i nuovi positivi a Bergamo, due a Brescia, Como, Monza e Brianza e Lecco. Zero nuovi casi invece nelle altre sei province, cioè a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

